В Ростовской области при пожаре в частном доме погибли три человека





Информация о пожаре в Орловском районе поступила на пульт спасательных служб в 04:32 мск. Прибывшие на место возгорания пожарные приступили к тушению огня. Им удалось оперативно локализировать и потушить возгорание, на это им потребовалось менее 10 минут. От огня пострадал частный дом, пожар охватил территорию около 40 кв. метров.После тушения возгорания пожарные службы приступили к осмотру места происшествия. В сгоревшем доме спасатели обнаружили тела трех человек. Их личности уже установлены – все они мужчины.Сейчас проводится технико-пожарная экспертиза, призванная установить окончательную причину пожара, унесшего жизни трех человек. Согласно предварительной версии, в частном доме в Орловском районе случилось короткое замыкание. Также запланирована судебно-медицинская экспертиза, призванная исключить криминальную версию данного происшествия. Всего с огнем боролись семеро сотрудников пожарной службы и четыре единицы спецтехники.