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В Ростовской области при пожаре в частном доме погибли три человека

В Орловском районе Ростовской области в частном доме случился пожар. Из-за него погибли три человека, их тела пожарные обнаружили уже после того, как потушили помещение и провели в нем осмотр.
В Ростовской области при пожаре в частном доме погибли три человека

Информация о пожаре в Орловском районе поступила на пульт спасательных служб в 04:32 мск. Прибывшие на место возгорания пожарные приступили к тушению огня. Им удалось оперативно локализировать и потушить возгорание, на это им потребовалось менее 10 минут. От огня пострадал частный дом, пожар охватил территорию около 40 кв. метров.

После тушения возгорания пожарные службы приступили к осмотру места происшествия. В сгоревшем доме спасатели обнаружили тела трех человек. Их личности уже установлены – все они мужчины.

Сейчас проводится технико-пожарная экспертиза, призванная установить окончательную причину пожара, унесшего жизни трех человек. Согласно предварительной версии, в частном доме в Орловском районе случилось короткое замыкание. Также запланирована судебно-медицинская экспертиза, призванная исключить криминальную версию данного происшествия. Всего с огнем боролись семеро сотрудников пожарной службы и четыре единицы спецтехники.

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Происшествия
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:57

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