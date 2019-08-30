Меган Маркл рассматривает возможность возвращения в кино

Стало известно, что Меган Маркл не может избавиться от тоски по прежней работе и вполне способна вернуться в кино, подбирая себе сценарий. Шутер отметил: свой выбор герцогиня Сассекская скорее всего предпочтет остановить на исторической ленте или документальном проекте. Имеется мнение, что избранница принца Гарри не имеет намерения играть девушку Бонда, но может развить продюсерские способности. По словам эксперта, супруг бывшей актрисы полностью ее поддерживает, отмечая, что у нее есть талант.Не так давно имелись сведения, что принц Гарри категорически против съемок Меган Маркл в фильмах, где его супруге предстоят поцелуи с другими мужчинами. Как известно, герцогиня Сассекская в прошлом стала звездой сериала “Форс-мажоры”, где ей досталась роль Рэйчел Зейн.