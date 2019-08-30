На роботе «Федор» опробуют новую систему возвращения из космоса





Корабль «Союз МС-14» был запущен и выведен на околоземную орбиту 22 августа. На его борту находился новый российский робот «Федор». Запланированная стыковка с МКС прошла неудачно, поэтому пришлось предпринять вторую попытку, завершившуюся успехом, на все это аппарату понадобилось 5 дней. Теперь начался процесс подготовки к возвращению корабля на Землю.В этом ему поможет новая система управления, отвечающая за движение и навигацию. Раньше «Роскосмос» при возвращении корабля «Союз МС-14» из космоса на Землю использовал похожую разработку, но она требовала ручного управления, тогда как новинка может выполнять все в автоматическом режиме. За это отвечает цифровой прибор на базе блока интегрирования угловых скоростей (БИУС). Его разработкой занималась корпорация РКК «Энергия», входящая в «Роскосмос». Ее директор Николай Севастьянов отмечал, что разработка позволит сделать процесс возвращения аппарата более дешевым и надежным.Если все пройдет успешно, то «Союз МС-14» с роботом «Федор» на борту вернется на Землю уже 7 сентября.