Звезда «Дома-2» Иосиф Оганесян сменил прическу

Не единожды в Периметре говорили о том, что Иосиф Оганесян умеет привлечь внимание Александры Черно, если ему это действительно нужно. Только недавно парочка скандалила из-за банальных мелочей, как снова не может нарадоваться друг другом.Накануне Оганесян устроил Черно романтическое свидание с романсами и щенками, где продемонстрировал избраннице, что хорошо поработал над своей внешностью. У себя на страничке в Instagram Иосиф решил обсудить с подписчиками, какими разнообразными могут быть люди, и как они опасаются всевозможных перемен.По словам Оганесяна, сам он никогда не боялся вести себя так, как ему нравится. Особенно если учитывать тот факт, что он является неординарным человеком, с которого явно нужно брать пример.Стоит отметить, что только некоторые подписчики согласились с высказываниями Оганесяна. А вот новая прическа звезды «Дома-2» понравилась практически всем. В комментариях фолловеры поспешили дать Иосифу несколько советов.Так, к примеру, кое-кто из читателей порекомендовал Оганесяну начать ухаживать не только за своим внешним видом, но и за внутренним миром. Более того, пользователи Сети посоветовали Иосифу начать прислушиваться к Саше.