Рита Ора выступила на закрытии «Новой волны»





На фестивале знаменитость появилась в весьма экстравагантном наряде: в длинном пиджаке розового цвета, стилизованном под смокинг с черными лацканами. Рита Ора вышла к местной публике в хорошем настроении, улыбалась и с радостью приветствовала зрителей, находясь при этом в сопровождении телохранителей. Впоследствии артистка выступила на заключительном гала-концерте фестиваля в сочинском Олимпийском парке.Стоит напомнить, что Рита Ора уже выступала перед российскими поклонниками ранее. Так, пять лет тому назад она давала концерт в столичном «Главсlub Green Concert». Широкую популярность певица получила после своего участия в проекте телеканала ВВС, в рамках которого Великобритания выбирала представителя страны на песенном конкурсе «Евровидение» 2009 года.