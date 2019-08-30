Певец DANTE в результате обмана лишился миллиона рублей
Известный отечественный поп-исполнитель DANTE в разделе Stories аккаунта Instagram в режиме прямого эфира рассказал о неприятной ситуации, в которой оказался из-за недобросовестного оператора. В результате обмана певец потерял около миллиона рублей и «погряз» в долгах.
Для съёмки нового видеоклипа DANTE привлёк оператора, с которым ранее не сотрудничал, но слышал неплохие отзывы о его работе. Совместная деятельность происходила исключительно «на доверии», то есть певец заплатил полностью затребованную сумму, а о договоре изначально даже не задумывался. Кстати, один съёмочный день обходился DANTE в «круглую» сумму – 300 000 рублей. Через время оператор исчез, оставив весь отснятый материал себе, а на сообщения певца с просьбой отдать хотя бы видео он не реагирует.
По словам DANTE, в связи со сложившейся ситуацией он потерял около миллиона рублей, так как вынужден выплачивать неустойки и другие издержки. Певец пока не озвучивает фамилию обманувшего его оператора, надеясь подать против него судебный иск и вернуть потерянные средства.
Для съёмки нового видеоклипа DANTE привлёк оператора, с которым ранее не сотрудничал, но слышал неплохие отзывы о его работе. Совместная деятельность происходила исключительно «на доверии», то есть певец заплатил полностью затребованную сумму, а о договоре изначально даже не задумывался. Кстати, один съёмочный день обходился DANTE в «круглую» сумму – 300 000 рублей. Через время оператор исчез, оставив весь отснятый материал себе, а на сообщения певца с просьбой отдать хотя бы видео он не реагирует.
По словам DANTE, в связи со сложившейся ситуацией он потерял около миллиона рублей, так как вынужден выплачивать неустойки и другие издержки. Певец пока не озвучивает фамилию обманувшего его оператора, надеясь подать против него судебный иск и вернуть потерянные средства.