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Васильева рекомендует сокращать использование школьниками мобильных телефонов до минимума

Ольга Васильева рекомендует сокращать использование школьниками мобильных телефонов. По мнению главы Минпросвящения, такое взаимодействие должно быть сведено до минимума и иметь место только в том случае, если ребенку это на самом деле необходимо.
Васильева рекомендует сокращать использование школьниками мобильных телефонов до минимума

Сокращение использования школьниками мобильных телефонов во время учебного процесса, отмечает Ольга Васильева, положительно скажется на их самочувствии, внимательности и успеваемости. При этом министр понимает, что есть дети, которым необходимо регулярно использовать телефон. В первую очередь это касается тех учащихся, что имеют медицинские показания к этому, например, диабет, или другие хронические заболевания. Для них сделают исключения.

По мнению Ольги Васильевой, в первые годы внедрения практики сокращения использования школьниками мобильных телефонов во время учебы регулярно будут возникать проблемы. Глава Минпросвящения не видит в этом никаких препятствий и считает, что ведомство сможет решать все возникающие вопросы оперативно.

Самая главная проблема, отмечает министр, – это место хранения мобильных телефонов во время учебного процесса. Для этого необходимо будет обустроить специальные зоны, имеющие нужное оборудование. Также за ними нужно будет следить. При этом, отмечает Ольга Васильева, учителей данная норма тоже будет касаться, поэтому они не смогут часто использовать гаджеты, находясь на работе, передает РИА Новости.

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Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:49

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