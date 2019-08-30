В Британии зрителей возмутило появление на телешоу голой женщины-трансгендера
Появившаяся в шоу Naked Attraction женщина-трансгендер вызвала негативную реакцию публики. Как передает Daily Mirror, звезда слишком эмоционально отреагировала на отказ партнера.
Согласно условиям телепрограммы, участники выходят на сцену абсолютно голыми, но их внешность открывается постепенно, начиная с ног. Гость студии должен выбрать себе пару, отсеивая по очереди участниц, оставив для себя победителя. Лоурен Харрис стала женщиной-трансгендером, которая вышла к мужчине по имени Ригби полностью обнаженной во время эфира. Однако она получила отказ, а впоследствии не захотела обниматься с молодым человеком, эмоционально на это отреагировав. Многие пользователи Twitter назвали Харрис нестабильной и призвали продюсеров шоу перестать утверждать ее как участницу.
Ранее Лоурен Харрис была мужчиной и снималась в программах про антиквариат с раннего возраста. Также она становилась гостьей студий программ Celebrity Big Brother, Big Brother's Bit on the Side и This Morning.
Согласно условиям телепрограммы, участники выходят на сцену абсолютно голыми, но их внешность открывается постепенно, начиная с ног. Гость студии должен выбрать себе пару, отсеивая по очереди участниц, оставив для себя победителя. Лоурен Харрис стала женщиной-трансгендером, которая вышла к мужчине по имени Ригби полностью обнаженной во время эфира. Однако она получила отказ, а впоследствии не захотела обниматься с молодым человеком, эмоционально на это отреагировав. Многие пользователи Twitter назвали Харрис нестабильной и призвали продюсеров шоу перестать утверждать ее как участницу.
Ранее Лоурен Харрис была мужчиной и снималась в программах про антиквариат с раннего возраста. Также она становилась гостьей студий программ Celebrity Big Brother, Big Brother's Bit on the Side и This Morning.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:28