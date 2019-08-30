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В Британии зрителей возмутило появление на телешоу голой женщины-трансгендера

Появившаяся в шоу Naked Attraction женщина-трансгендер вызвала негативную реакцию публики. Как передает Daily Mirror, звезда слишком эмоционально отреагировала на отказ партнера.
В Британии зрителей возмутило появление на телешоу голой женщины-трансгендера

Согласно условиям телепрограммы, участники выходят на сцену абсолютно голыми, но их внешность открывается постепенно, начиная с ног. Гость студии должен выбрать себе пару, отсеивая по очереди участниц, оставив для себя победителя. Лоурен Харрис стала женщиной-трансгендером, которая вышла к мужчине по имени Ригби полностью обнаженной во время эфира. Однако она получила отказ, а впоследствии не захотела обниматься с молодым человеком, эмоционально на это отреагировав. Многие пользователи Twitter назвали Харрис нестабильной и призвали продюсеров шоу перестать утверждать ее как участницу.

Ранее Лоурен Харрис была мужчиной и снималась в программах про антиквариат с раннего возраста. Также она становилась гостьей студий программ Celebrity Big Brother, Big Brother's Bit on the Side и This Morning.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:28

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