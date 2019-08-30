Эксперты назвали 4 простых способа увеличить дорожный просвет автомобиля





Как утверждают специалисты, даже у владельцев старых седанов есть возможность быстро и недорого добиться увеличения клиренса для более комфортного передвижения даже по самым разбитым дорогам. Так, одним из самых эффективных способов считается установка новых пружин. Благо производители предлагают на рынке богатый выбор комплектов пружин, позволяющих увеличить дорожный просвет до нескольких сантиметров.Поднять автомобиль над уровнем дорожного полотна помогут и более крупные колеса. Речь об установке шин с высоким профилем, что само по себе повышает высоту машины. Впрочем, этот способ не лишен недостатков. Выиграв пару сантиметров дорожного просвета, водитель столкнется с повышенным расходом топлива, а также неточными показателями спидометра и одометра.Увеличить клиренс можно и с помощью специальных проставок под пружины. Данный способ многие автомобилисты называют самым простым. Речь в этом случае идет об установке под пружинами стойки резиновых шайб той высоты, на которую предполагается поднять машину над дорогой.Последний способ, отмечают эксперты, заключается в использовании бафферов – специальных силиконовых колец, которые продаются почти во всех автомагазинах. Простота установки, дешевизна и надежность сделали этот метод увеличения дорожного просвета довольно популярным.