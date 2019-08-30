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Названы привычные вещи, которые астронавты не могут сделать в космосе

Астронавтам в космосе недоступны некоторые обыденные вещи, которые люди привыкли делать на Земле. Как оказалось, здесь нельзя просто перекусить хлебом или узнать точное время.

Оказалось, что для космонавтов пекут специальные микро-хлебцы, рассчитанные на один раз. Их не нужно откусывать, как обычный хлеб, который оставляет после себя крошки. Последние рассеиваются и в итоге могут попасть в дыхательные пути и в важные корабельные отсеки. В космосе все пребывает в невесомости, поэтому космонавты не ощущают вес и не могут спать в обычных условиях. Фактически они отдыхают стоя, пристегивая себя к специальным мешкам. Астронавты четче ощущают ароматы и способны испытывать болезненные ощущения при резких запахах, но при этом в еду кладут больше специй, чтобы различать вкус.

В космосе не представляется возможным писать посредством шариковой ручки, ей для работы нужно притяжение, поэтому специально для астронавтов разработан специальный карандаш. Здесь также отсутствует теплообмен, из-за чего нельзя подогреть воду в чайнике. В космосе нельзя узнать точное время, поскольку здесь и на Земле оно течет по-разному.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:07

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