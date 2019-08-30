Названы привычные вещи, которые астронавты не могут сделать в космосе





Оказалось, что для космонавтов пекут специальные микро-хлебцы, рассчитанные на один раз. Их не нужно откусывать, как обычный хлеб, который оставляет после себя крошки. Последние рассеиваются и в итоге могут попасть в дыхательные пути и в важные корабельные отсеки. В космосе все пребывает в невесомости, поэтому космонавты не ощущают вес и не могут спать в обычных условиях. Фактически они отдыхают стоя, пристегивая себя к специальным мешкам. Астронавты четче ощущают ароматы и способны испытывать болезненные ощущения при резких запахах, но при этом в еду кладут больше специй, чтобы различать вкус.В космосе не представляется возможным писать посредством шариковой ручки, ей для работы нужно притяжение, поэтому специально для астронавтов разработан специальный карандаш. Здесь также отсутствует теплообмен, из-за чего нельзя подогреть воду в чайнике. В космосе нельзя узнать точное время, поскольку здесь и на Земле оно течет по-разному.