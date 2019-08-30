Новая пассия звезды «Дома-2» Сергея Захарьяша: «Надеюсь, что мне он изменять не будет»
Участница «Дома-2», а по совместительству и новая избранница одного из самых топовых героев проекта Сергея Захарьяша высказала надежду на то, что он не будет ей изменять. Оказалось, что практически все предыдущие парни Яны Захаровой ее придавали.
Преданным поклонникам «Дома-2» хорошо известно, что Яна Захарова пришла на реалити-шоу «Дом-2» не так давно. Впрочем, девушка буквально с порога наделала в Периметре много шумихи, а все из-за того, что она раскрыла тайну Сергея Захарьяша, к которому, кстати, и пришла на шоу.
Дело в том, что Захарова рассказала коллективу и Александре Ульянцевой, с которой на то время пребывал в отношениях Захарьяш, что он изменил ей. А той самой разлучницей является она.
Во вчерашнем ток-шоу «Бородина против Бузовой» Захарова сообщила Антону Беккужеву, что в свое время пережила похожую ситуацию, через которую сейчас приходится проходить Ульянцевой. По словам Яны, у нее всегда было очень много воздыхателей, однако никого близко она не подпускала.
Выяснилось, что Захарова встречалась с молодым человеком на протяжении 3 лет. Девушка даже жила с мужчиной, однако он изменил ей, после чего она решила бросить его. Вот только спустя несколько месяцев Яна простила изменщика и встречалась с ним, зная, что дома его ждет другая пассия.
Беккужева очень удивила история Захаровой, поэтому он решил поинтересоваться, зачем она начала встречаться с Захарьяшем, который никогда не славился верностью.
Преданным поклонникам «Дома-2» хорошо известно, что Яна Захарова пришла на реалити-шоу «Дом-2» не так давно. Впрочем, девушка буквально с порога наделала в Периметре много шумихи, а все из-за того, что она раскрыла тайну Сергея Захарьяша, к которому, кстати, и пришла на шоу.
Дело в том, что Захарова рассказала коллективу и Александре Ульянцевой, с которой на то время пребывал в отношениях Захарьяш, что он изменил ей. А той самой разлучницей является она.
Во вчерашнем ток-шоу «Бородина против Бузовой» Захарова сообщила Антону Беккужеву, что в свое время пережила похожую ситуацию, через которую сейчас приходится проходить Ульянцевой. По словам Яны, у нее всегда было очень много воздыхателей, однако никого близко она не подпускала.
Выяснилось, что Захарова встречалась с молодым человеком на протяжении 3 лет. Девушка даже жила с мужчиной, однако он изменил ей, после чего она решила бросить его. Вот только спустя несколько месяцев Яна простила изменщика и встречалась с ним, зная, что дома его ждет другая пассия.
Беккужева очень удивила история Захаровой, поэтому он решил поинтересоваться, зачем она начала встречаться с Захарьяшем, который никогда не славился верностью.
«К нему у меня очень сильные чувства. Надеюсь, что мне он изменять не будет», - заявила Яна.