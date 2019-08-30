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Назван актерский состав фильма «Блондинка» о Мэрилин Монро

Компания Netflix закончила кастинг актеров для нового фильма о легендарной актрисе Мэрилин Монро под названием «Блондинка». В скором времени в Лос-Анджелесе начнутся съемки картины, а пока названы имена актеров, которым предстоит сыграть в ней основные роли.
Назван актерский состав фильма «Блондинка» о Мэрилин Монро

И если ранее было известно о том, что главную роль в «Блондинке» исполнит актриса Анна де Армас, то теперь названы другие участники проекта. Сообщается, что в ленте снимутся Эдриен Броуди, Лили Фишер, Бобби Каннавале, Гаспар Филипсон, Джулианна Николсон и другие. В качестве сценариста и режиссера фильма выступит Эднрю Доминик.

В основу сюжета будущего биографического фильма о Мэрилин Монро ляжет роман писателя Кэрол Оутс, рассказывающий о личной жизни знаменитой блондинки. Создатели фильма планируют познакомить зрителя с вымышленным портретом легендарной актрисы, модели и певицы, которая блистала в период 1950-1960 годов.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:21

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