Назван актерский состав фильма «Блондинка» о Мэрилин Монро





И если ранее было известно о том, что главную роль в «Блондинке» исполнит актриса Анна де Армас, то теперь названы другие участники проекта. Сообщается, что в ленте снимутся Эдриен Броуди, Лили Фишер, Бобби Каннавале, Гаспар Филипсон, Джулианна Николсон и другие. В качестве сценариста и режиссера фильма выступит Эднрю Доминик.В основу сюжета будущего биографического фильма о Мэрилин Монро ляжет роман писателя Кэрол Оутс, рассказывающий о личной жизни знаменитой блондинки. Создатели фильма планируют познакомить зрителя с вымышленным портретом легендарной актрисы, модели и певицы, которая блистала в период 1950-1960 годов.