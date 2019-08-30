Благодаря тренировкам и косметологии Деми Мур выглядит на 10 лет моложе





Деми Мур так же, как и большинство коллег, постоянно работает над стройностью фигуры и привлекательностью внешности, но, тем не менее, уже к 40 годам она не раз замечала признаки старения, считая, что кожа становится более дряблой, из-за чего появляются морщины и другие поводы для огорчения. В попытке вернуть красоту и молодость Мур несколько раз пользовалась услугами пластических хирургов, но результат её мало удовлетворил.В итоге Деми Мур осознала, что кроме пластики нужно усиленно заниматься спортом, поэтому больше не делает «уколы красоты», предпочитая йогу и танцы. Услугами современной косметологии актриса также не пренебрегает, делая процедуры лифтинга, мезотерапии и лазерной шлифовки кожи. Поклонники Мур в последнее время отмечают, что она выглядит моложе, стройнее и привлекательнее после того, как перестала делать подтяжки и отдала предпочтение спорту.