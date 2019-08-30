Благодаря тренировкам и косметологии Деми Мур выглядит на 10 лет моложе
Известная американская актриса, модель и автор песен Деми Мур не всегда довольна своей внешностью, поэтому постоянно «усовершенствуется», прибегая к услугам косметологии и регулярно проводя тренировки в спортзале. Усилия знаменитости не пропадают зря, и её поклонники отмечают, что в 56 лет она выглядит как минимум на 10 лет моложе.
Деми Мур так же, как и большинство коллег, постоянно работает над стройностью фигуры и привлекательностью внешности, но, тем не менее, уже к 40 годам она не раз замечала признаки старения, считая, что кожа становится более дряблой, из-за чего появляются морщины и другие поводы для огорчения. В попытке вернуть красоту и молодость Мур несколько раз пользовалась услугами пластических хирургов, но результат её мало удовлетворил.
В итоге Деми Мур осознала, что кроме пластики нужно усиленно заниматься спортом, поэтому больше не делает «уколы красоты», предпочитая йогу и танцы. Услугами современной косметологии актриса также не пренебрегает, делая процедуры лифтинга, мезотерапии и лазерной шлифовки кожи. Поклонники Мур в последнее время отмечают, что она выглядит моложе, стройнее и привлекательнее после того, как перестала делать подтяжки и отдала предпочтение спорту.
Деми Мур так же, как и большинство коллег, постоянно работает над стройностью фигуры и привлекательностью внешности, но, тем не менее, уже к 40 годам она не раз замечала признаки старения, считая, что кожа становится более дряблой, из-за чего появляются морщины и другие поводы для огорчения. В попытке вернуть красоту и молодость Мур несколько раз пользовалась услугами пластических хирургов, но результат её мало удовлетворил.
В итоге Деми Мур осознала, что кроме пластики нужно усиленно заниматься спортом, поэтому больше не делает «уколы красоты», предпочитая йогу и танцы. Услугами современной косметологии актриса также не пренебрегает, делая процедуры лифтинга, мезотерапии и лазерной шлифовки кожи. Поклонники Мур в последнее время отмечают, что она выглядит моложе, стройнее и привлекательнее после того, как перестала делать подтяжки и отдала предпочтение спорту.