Яна Рудковская станцевала с Димой Биланом на фестивале «Новая волна» и рассказала о 15-летней дружбе с артистом

На страничке Яны Рудковской в Instagram появилось видео, на котором можно увидеть, как продюсер кружится в медленном танце с одним из своих артистов Димой Биланом. В подписи к этой публикации Рудковская откровенно рассказала о своих отношениях с артистом. Она напомнила, что с Биланом их связывает 15-летняя дружба., - пишет продюсер в социальной сети, спрашивая у подписчиков, верят ли они сами в возможность настоящей дружбы между женщиной и мужчиной.Поклонники знаменитости в ответ на это начали активно делиться собственными мыслями о том, возможна ли дружба между представителями противоположных полов, а также решили спросить у Рудковской, как к этому относится ее супруг Евгений Плющенко, на что продюсер коротко ответила: «Отлично».