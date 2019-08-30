Яна Рудковская станцевала с Димой Биланом на фестивале «Новая волна» и рассказала о 15-летней дружбе с артистом
Продюсер Яна Рудсковская и певец Дима Билан давно не скрывают, что они связаны не только профессиональными отношениями, но и хорошей дружбой. Во время сочинского фестиваля «Новая волна» знаменитости не только трудились, но и нашли время для развлечений. В один из вечеров они вместе исполнили медленный танец.
На страничке Яны Рудковской в Instagram появилось видео, на котором можно увидеть, как продюсер кружится в медленном танце с одним из своих артистов Димой Биланом. В подписи к этой публикации Рудковская откровенно рассказала о своих отношениях с артистом. Она напомнила, что с Биланом их связывает 15-летняя дружба. «Почти ежедневно созваниваемся, делимся подробностями из своей жизни», - пишет продюсер в социальной сети, спрашивая у подписчиков, верят ли они сами в возможность настоящей дружбы между женщиной и мужчиной.
Поклонники знаменитости в ответ на это начали активно делиться собственными мыслями о том, возможна ли дружба между представителями противоположных полов, а также решили спросить у Рудковской, как к этому относится ее супруг Евгений Плющенко, на что продюсер коротко ответила: «Отлично».
На страничке Яны Рудковской в Instagram появилось видео, на котором можно увидеть, как продюсер кружится в медленном танце с одним из своих артистов Димой Биланом. В подписи к этой публикации Рудковская откровенно рассказала о своих отношениях с артистом. Она напомнила, что с Биланом их связывает 15-летняя дружба. «Почти ежедневно созваниваемся, делимся подробностями из своей жизни», - пишет продюсер в социальной сети, спрашивая у подписчиков, верят ли они сами в возможность настоящей дружбы между женщиной и мужчиной.
Поклонники знаменитости в ответ на это начали активно делиться собственными мыслями о том, возможна ли дружба между представителями противоположных полов, а также решили спросить у Рудковской, как к этому относится ее супруг Евгений Плющенко, на что продюсер коротко ответила: «Отлично».