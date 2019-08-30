АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Результат от физических нагрузок можно достичь даже в пожилом…
EUR 73.96 USD 66.75
Курс валют на 30.08.2019

Американец превратился Chevrolet Corvette во внедорожник с 6,2-литровым дизелем

Американец превратил спорткар Chevrolet Corvette во внедорожник, установив на него двигатель с Chevrolet Suburban. Теперь этот автомобиль с 6,2-литровым дизелем можно использовать для работы на ферме и для длительных поездок из-за его надежности и экономности.
Американец превратился Chevrolet Corvette во внедорожник с 6,2-литровым дизелем

Скотт Рэй купил спорткар Chevrolet Corvette для того, чтобы ездить на нем в школу. Спустя время силовая установка авто начала сбоить и ей потребовался ремонт. Американец решил заменить двигатель не аналоговым бензиновым, а дизельным. Это он сделал по двум причинам: экономичность и надежность. Все эти характеристики мотора были для него важны, так как он жил на ферме. От своего отца он узнал, что 6,2-литровый двигатель от внедорожника Chevrolet Suburban практически идеально подойдет для этого спорткара.

Американец принялся за работу. Он нашел старый Chevrolet Suburban в плохом состоянии и купил его за 700 долларов. Единственная часть авто, сохранившаяся хорошо – это именно двигатель. Он не потребовал ремонта, поэтому оставшиеся деньги фермер потратил на замену других частей авто: подшипников, прокладок и уплотнителей.

Житель штата Канзас был доволен проделанной работой и уже не первый год использует внедорожный Chevrolet Corvette в повседневной жизни. Его расход составляет 7 литров на 100 км. Правда, сейчас американец выставил авто на продажу, так как хочет поработать над другим автомобилем – Ford F-150.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:43

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Дома-2» Влад Кадони о Борисе Грачевском: «Зачем давать повод хейтерам шутить про…
Экономист рассказал, чем Россия сможет заменить сверхдоходы в бюджет от продажи…
Игорь Крутой рассказал о серьёзном разговоре с Аллой Пугачёвой накануне «Новой…
Футурологи: через 50 лет на Земле появятся подземные…
Вдова Иосифа Кобзона Нелли рассказала о неизвестных подробностях из жизни…
Медики считают, что самолечение травами может навредить здоровью…
Дети Пугачевой и Галкина весело провели время с…
Меган Маркл украсила комнату маленького Арчи портретами принцессы…
В Китае ребенок родился с 31 пальцем на руках и…
Участница «Дома-2» Александра Ульянова оправдалась за то, что «перекроила» себе лицо до прихода на…
Ученые: Результат от физических нагрузок можно достичь даже в пожилом…
Дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина подрабатывает официанткой в…
Apple разрешит ремонтировать iPhone всем…
Эд Ширан готов написать главную тему к новому фильму о суперагенте Джеймсе…
У пожилой американки угнали автомобиль, пока она спала в…
Звезда "Человека-амфибии" Владимир Коренев признался, что не жалеет о ранней…
Жительница Нидерландов для мытья головы вместо шампуня использовала дождевую воду на протяжении трех…
Дизайнер Сергей Сапонов считает квартиру Бари Алибасова "кошмаром…
ГАЗ хотел выпускать полноприводного конкурента для BMW и…
Игравший Илью Полежайкина в «Папиных дочках» Михаил Казаков похудел на 30 килограммов благодаря интенсивной…
В усадьбе «Захарово» благодаря девелоперской группе «Сити-XXI век» прошел фестиваль…
В России создают серию электрических пассажирских…
Звезда нового фильма Тарантино Маргарет Куэлли подтвердила, что встречается с Питом…
Диетологи назвали продукты для сохранения женской молодости и…
Ученые утверждают, что красное вино снижает риск…
Анна Седокова рассказала, что основу ее диеты составляет…
Ученые: Препарат экопипам уменьшил симптомы заикания в пробном…
Постройневшая Анастасия Волочкова случайно показала…
Apple разработала технологию поиска потерянных вещей в дополненной…
Volkswagen готовит заряженный универсал Arteon Shooting…
Настасья Самбурская восхитила подписчиков фотографией своих аппетитных…
Huawei Mate 30 может остаться без лицензионной ОС Android и Google…
Максим Фадеев восхищен поведением российской молодежи на концерте Билли…
Астронавт NASA Майкл Коллинз подтвердил существование внеземной…
Екатерина Варнава снова сменила цвет волос и коротко…
Медики назвали 5 нездоровых причин кашля помимо…
Педиатры дали родителям советы по подготовке детей к…
Мария Порошина рассказала о воспитании младшего…
Во Франции в погребальной пирамиде нашли загадочный скелет древнего…
Анне Седоковой не удалось устроить сына в государственный…
Просмотреть все новости