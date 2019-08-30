Американец превратился Chevrolet Corvette во внедорожник с 6,2-литровым дизелем
Американец превратил спорткар Chevrolet Corvette во внедорожник, установив на него двигатель с Chevrolet Suburban. Теперь этот автомобиль с 6,2-литровым дизелем можно использовать для работы на ферме и для длительных поездок из-за его надежности и экономности.
Скотт Рэй купил спорткар Chevrolet Corvette для того, чтобы ездить на нем в школу. Спустя время силовая установка авто начала сбоить и ей потребовался ремонт. Американец решил заменить двигатель не аналоговым бензиновым, а дизельным. Это он сделал по двум причинам: экономичность и надежность. Все эти характеристики мотора были для него важны, так как он жил на ферме. От своего отца он узнал, что 6,2-литровый двигатель от внедорожника Chevrolet Suburban практически идеально подойдет для этого спорткара.
Американец принялся за работу. Он нашел старый Chevrolet Suburban в плохом состоянии и купил его за 700 долларов. Единственная часть авто, сохранившаяся хорошо – это именно двигатель. Он не потребовал ремонта, поэтому оставшиеся деньги фермер потратил на замену других частей авто: подшипников, прокладок и уплотнителей.
Житель штата Канзас был доволен проделанной работой и уже не первый год использует внедорожный Chevrolet Corvette в повседневной жизни. Его расход составляет 7 литров на 100 км. Правда, сейчас американец выставил авто на продажу, так как хочет поработать над другим автомобилем – Ford F-150.
Скотт Рэй купил спорткар Chevrolet Corvette для того, чтобы ездить на нем в школу. Спустя время силовая установка авто начала сбоить и ей потребовался ремонт. Американец решил заменить двигатель не аналоговым бензиновым, а дизельным. Это он сделал по двум причинам: экономичность и надежность. Все эти характеристики мотора были для него важны, так как он жил на ферме. От своего отца он узнал, что 6,2-литровый двигатель от внедорожника Chevrolet Suburban практически идеально подойдет для этого спорткара.
Американец принялся за работу. Он нашел старый Chevrolet Suburban в плохом состоянии и купил его за 700 долларов. Единственная часть авто, сохранившаяся хорошо – это именно двигатель. Он не потребовал ремонта, поэтому оставшиеся деньги фермер потратил на замену других частей авто: подшипников, прокладок и уплотнителей.
Житель штата Канзас был доволен проделанной работой и уже не первый год использует внедорожный Chevrolet Corvette в повседневной жизни. Его расход составляет 7 литров на 100 км. Правда, сейчас американец выставил авто на продажу, так как хочет поработать над другим автомобилем – Ford F-150.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:43