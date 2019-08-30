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Юрий Лоза рассказал, почему распалась группа Beatles

Российский композитор Юрий Лоза поделился своим мнение относительно группы Beatles. Музыкант рассказал, что коллектив распался из-за огромной популярности и истощающих гастролей, которые не смогли выдержать его участники.

Группа Beatles занималась активной деятельностью всего 7 лет – с 1963 по 1970 год, за это время они выпустили 13 студийных альбомов и 211 песен. Примечательно, что заключительный концерт прославленные музыканты дали 4 годами ранее – 29 августа 1966 года. Коллектив стал настоящими звездами мирового масштаба, поэтому их распад стал для многих не только шоком, но и совершенно непонятным шагом.

Юрий Лоза рассказал о том, в чем он видит причины такого решения Beatles. По мнению музыканта, участники группы просто устали от постоянных гастролей, продолжавшихся в течении 5 лет практически без перерывов. Немаловажную роль сыграла и невероятная популярность артистов, из-за чего в каждой стране мира за ними следили сотни журналистов, желающих узнать новые подробности из жизни знаменитостей. Все это, а также некоторые творческие противоречия и привели к тому, что музыканты пошли разными дорогами, причем выпускать сольные работы они начали еще до официального распада.
Юрий Лоза рассказал, почему распалась группа Beatles

Также Юрий Лоза отметил, что причина успеха Beatles кроется в целом ряде причин: популяризации телевидения, появлении Джорджа Мартина, привнесшего в их музыку новые элементы, таланте и желании развиваться.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:38

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