Юрий Лоза рассказал, почему распалась группа Beatles





Группа Beatles занималась активной деятельностью всего 7 лет – с 1963 по 1970 год, за это время они выпустили 13 студийных альбомов и 211 песен. Примечательно, что заключительный концерт прославленные музыканты дали 4 годами ранее – 29 августа 1966 года. Коллектив стал настоящими звездами мирового масштаба, поэтому их распад стал для многих не только шоком, но и совершенно непонятным шагом.Юрий Лоза рассказал о том, в чем он видит причины такого решения Beatles. По мнению музыканта, участники группы просто устали от постоянных гастролей, продолжавшихся в течении 5 лет практически без перерывов. Немаловажную роль сыграла и невероятная популярность артистов, из-за чего в каждой стране мира за ними следили сотни журналистов, желающих узнать новые подробности из жизни знаменитостей. Все это, а также некоторые творческие противоречия и привели к тому, что музыканты пошли разными дорогами, причем выпускать сольные работы они начали еще до официального распада.Также Юрий Лоза отметил, что причина успеха Beatles кроется в целом ряде причин: популяризации телевидения, появлении Джорджа Мартина, привнесшего в их музыку новые элементы, таланте и желании развиваться.