Меган Маркл и принца Гарри познакомил избранник Марии Шараповой Александр Гилкис
Подруга Меган Маркл рассказала, кто на самом деле способствовал ее знакомству с принцем Гарри. Как передает The Sun, общим другом герцога и герцогини Сассекских оказался возлюбленный Марии Шараповой Александр Гилкис.
Сразу после помолвки Меган Маркл и принца Гарри стало известно, что пару познакомил некий общий друг, но бывшая актриса отказалась называть его имя. Главными претендентами на эту роль считались ресторатор Маркус Андерсон и Виолет фон Уэстенхольц. Однако человеком, который пересекался на мероприятиях с принцем Гарри и Маркл на самом деле был бойфренд теннисистки Марии Шараповой Александр Гилкис.
Гилкис является британским бизнесменом, который с колледжа хорошо общался с принцем Уильямом, а также был знаком с его младшим братом. Также возлюбленный Шараповой в прошлом был супругом дизайнера Миши Нуно, которая оказалась одной из лучших подруг Маркл. Гилкис вспомнил, что принц Гарри не мог найти невесту, которая смогла бы пережить повышенное внимание СМИ к своей персоне, а бывшая актриса хотела познакомиться с британской знаменитостью.
Сразу после помолвки Меган Маркл и принца Гарри стало известно, что пару познакомил некий общий друг, но бывшая актриса отказалась называть его имя. Главными претендентами на эту роль считались ресторатор Маркус Андерсон и Виолет фон Уэстенхольц. Однако человеком, который пересекался на мероприятиях с принцем Гарри и Маркл на самом деле был бойфренд теннисистки Марии Шараповой Александр Гилкис.
Гилкис является британским бизнесменом, который с колледжа хорошо общался с принцем Уильямом, а также был знаком с его младшим братом. Также возлюбленный Шараповой в прошлом был супругом дизайнера Миши Нуно, которая оказалась одной из лучших подруг Маркл. Гилкис вспомнил, что принц Гарри не мог найти невесту, которая смогла бы пережить повышенное внимание СМИ к своей персоне, а бывшая актриса хотела познакомиться с британской знаменитостью.