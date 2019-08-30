Футурологи: через 50 лет на Земле появятся подземные города
В британской столице при поддержке южнокорейского техногиганта Samsung прошла презентация доклада экспертов-футурологов на тему о том, какой будет жизнь на земле в 2069 году. Специалисты уверены, что через 50 лет человечество будет жить в подземных городах, а его технологическое развитие сделает повседневную жизнь неузнаваемой.
Так, утверждается, что через 50 лет крупнейшие города планеты продолжат расти. Причем их размеры будут увеличиваться не только вверх или вширь, но и вниз. Уже сегодня ведется работа над проектами гигантских подземных комплексов под небоскребами, в которых разместятся рабочие и жилые блоки, спортплощадки, стоянки и даже зеленые сады.
Облик городов 2069 года будет разительно отличаться от нынешнего, в том числе и благодаря заметным изменениям во внешнем виде транспортных средств. К примеру, для электрокаров будут проложены безопасные магистрали на дне моря. Эти туннели будут прозрачными, что позволит путешественникам любоваться подводным миром. Общественный транспорт переместится с земли в воздух и станет летающим. Высвободившиеся места, ранее занятые магистралями, будут отведены под зеленые насаждения.
Изменится и досуг людей будущего. Космический туризм, новые массовые виды спорта, высокотехнологичные развлечения – все это для людей, живущих сегодня, является довольно непривычным.
Так, утверждается, что через 50 лет крупнейшие города планеты продолжат расти. Причем их размеры будут увеличиваться не только вверх или вширь, но и вниз. Уже сегодня ведется работа над проектами гигантских подземных комплексов под небоскребами, в которых разместятся рабочие и жилые блоки, спортплощадки, стоянки и даже зеленые сады.
Облик городов 2069 года будет разительно отличаться от нынешнего, в том числе и благодаря заметным изменениям во внешнем виде транспортных средств. К примеру, для электрокаров будут проложены безопасные магистрали на дне моря. Эти туннели будут прозрачными, что позволит путешественникам любоваться подводным миром. Общественный транспорт переместится с земли в воздух и станет летающим. Высвободившиеся места, ранее занятые магистралями, будут отведены под зеленые насаждения.
Изменится и досуг людей будущего. Космический туризм, новые массовые виды спорта, высокотехнологичные развлечения – все это для людей, живущих сегодня, является довольно непривычным.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:19