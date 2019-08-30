Игорь Крутой рассказал о серьёзном разговоре с Аллой Пугачёвой накануне «Новой волны»

Изначально Игорь Крутой хотел, чтобы популярные хиты Аллы Пугачёвой исполняли звёзды отечественной эстрады, но такое решение Примадонна назвала не совсем новым, так как нечто подобное уже практиковалось продюсерами Первого канала. К тому же вариант исполнением песен коллегами она посчитала скучным, а вот то, что свои силы могут попробовать конкурсанты, певица одобрила, говоря о новизне идеи и неординарности. Пугачёва во время разговора заметила, что Крутой мог бы и не интересоваться её мнением, сделав всё по своему усмотрению, но при этом благодарна за «консультацию» и возможность что-то сделать для развития «Новой волны», пишет интернет-портал «Дни.ру».Кстати, Аллу Пугачёву считают «музой» организованного Игорем Крутым музыкального фестиваля. Однако в последние несколько лет певица с семьёй не приезжает на мероприятие, предпочитая проводить это время в Юрмале, куда с супругом и детьми отправляется накануне ещё одного крупного действа - «Рандеву» Лаймы Вайкуле.