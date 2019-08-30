Вдова Иосифа Кобзона Нелли рассказала о неизвестных подробностях из жизни артиста





30 августа является годовщиной смерти прославленного советского и российского артиста Иосифа Кобзона. Его вдова Нелли Кобзон дала интервью, в котором рассказала о некоторых ранее неизвестных подробностях из жизни знаменитости. По ее словам, она влюбилась в исполнителя не сразу, хотя сам певец попросил ее руку и сердце всего спустя 3 дня после знакомства. Тогда будущая жена артиста отказалась и заявила, что не хочет настолько сильно торопить события. Она предложила певцу сначала познакомиться с его родителями, а только потом говорить о свадьбе.Спустя полгода Иосиф Кобзон находился на гастролях в Сочи и пригласил туда Нелли и ее семью. На курорте они поселились в просторном номере гостиницы и отлично провели время. В конце отдыха артист повторил свое предложение избраннице, и в этот раз она ответила согласием.При этом вдова Иосифа Кобзона признается, что влюбилась в супруга не сразу, а лишь после свадьбы. Нелли Кобзон начала узнавать артиста, из-за чего ее чувства к нему окрепли и стали более нежными и искренними. С каждым годом их отношения лишь улучшались, уверена она. Также вдова исполнителя отметила, что в его жизни важную роль играла мать, поэтому он постоянно прислушивался к ее советам.