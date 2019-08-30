Дети Пугачевой и Галкина весело провели время с племянницей

Если судить по фотографиям детей в социальных сетях, им удалось сдружиться, поэтому они все чаще весело проводят время в своей небольшой семейной компании. Недавно на фан-страничке Лизы Галкиной в Instagram появилось фото, на котором веселая троица сидит на крыльце родительского замка в подмосковных Грязях. Пятилетняя Лиза и семилетняя Клавдия сидели рядом, положив подбородки на руки, словно героини из пушкинского Царя Салтана. Здесь же рядом сидел и Гарри.На указанном фото Лиза одета в голубую осеннюю курточку, прямые брюки розового цвета и белую кепку. Ее брат Гарри тоже нарядился по-осеннему. На нем можно увидеть спортивную куртку красного цвета с цветными вставками на рукавах, джинсы и черную футболку с ярким принтом.