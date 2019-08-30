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Участница «Дома-2» Александра Ульянова оправдалась за то, что «перекроила» себе лицо до прихода на проект

Героиня «Дома-2» Александра Ульянова объяснила, почему «перекроила» себе лицо до прихода в Периметр. Дело в том, что длинноволосую красавицу продолжают упрекать парни из мужской спальни за то, что пластические операции изменили ее внешний вид практически до неузнаваемости.
Участница «Дома-2» Александра Ульянова оправдалась за то, что «перекроила» себе лицо до прихода на проект

Ульянову продолжают «травить» за то, что в свое время она обратилась к пластическому хирургу. Началось все после того, как в социальные сети кто-то «слил» фотографии девушки до изменений внешности. К слову, не только телезрители, но и свободные парни, которым ранее нравилась блондинка, принялись утверждать, что Саша в действительности полностью «перекроила» себе лицо.

Вчера, 29 августа, в эфир телеканала «ТНТ» вышел свежий выпуск ток-шоу «Бородина против Бузовой», в котором Ульянова оправдалась за то, что сделала пластику. Саша рассказала главному редактору журнала «Дом-2» Антону Беккужеву обо всех процедурах красоты, которые она в свое время делала.

«Ринопластика у меня была одна. Сделала я ее где-то 2 года назад», - подчеркнула участница «Дома-2».


Как утверждает Ульянова, на протяжении многих лет она была брюнеткой, однако в один момент ей захотелось поменять свой дерзкий стиль, поэтому она перекрасилась в блондинку. Более того, Саша не стала скрывать, что увеличила себе губы и сделала татуаж бровей.

По поводу груди и мягкого места Ульянова продолжает настаивать, что все это свое. Отметим, что Саша не стала утаивать от Беккужева и тот факт, что у нее появилась в Периметре симпатия.

«Это Слава Потемкин», - заявила Саша.


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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:52

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