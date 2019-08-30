Медики считают, что самолечение травами может навредить здоровью человека





Лечиться травами можно лишь в том случае, когда их эффективность доказана учеными. Стоит отметить, что многие собранные или аптечные лекарственные растения попросту не проходят клинические испытания, а некоторые из них и вовсе растут в районах с неудовлетворительной экологией, что тоже может нанести вред здоровью. В последние годы выросла популярность травяного растения под названием болиголов, которое считают хорошим средством в борьбе с раком.Тем не менее, его эффективность доказана не была, а при употреблении такого лекарства даже существует вероятность летального исхода, заявляют врачи. Другие травы имеют двойной эффект: к примеру, зверобой нельзя употреблять для лечения кашля гипертоникам.