Ученые: Результат от физических нагрузок можно достичь даже в пожилом возрасте





Исследования показывают, что даже те, кто совсем не привык к физическим упражнениям, могут оздоровиться при помощи силовых тренировок. Эксперимент провели ученые из Школы спорта и физических упражнений Университета Бирмингема, сравнив способность наращивать мышцы в двух группах пожилых мужчин. Первая группа была классифицирована как “спортсмены” добровольцы в возрасте 70-80 лет активно занимались спортом на протяжении всей жизни и часто участвовали в соревнованиях. Во второй группе были здоровые люди того же возраста, которые никогда не участвовали в программах структурированных упражнений. Исследователи провели биопсию мышц у участников в течение 48 часов непосредственно перед упражнением и сразу после него.Ожидалось, что мастера-атлеты будут иметь повышенную способность наращивать мышцы из-за их высокого уровня физической подготовки, но результаты показали, что обе группы обладали одинаковым ответом на спорт. Медики отметили, что тренировки в любом случае помогут отсрочить мышечную слабость и улучшат здоровье.