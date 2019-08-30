Дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина подрабатывает официанткой в США

Как передает “Собеседник”, единственная дочь звезды Елизавета Варум не смогла прилететь в Россию на юбилей артистки, но посетит страну в декабре. Вместе со звездным отцом она споет дуэтом в Москве, исполнив несколько песен в стиле рок. Елизавета Варум переехала в США, когда ей было 5 лет, и за прошедшие годы она привыкла к стране. Знаменитость отметила, что ее дочь не сможет адаптироваться к жизни в России, поскольку там, где она находится сейчас, все совсем иначе.Дочь знаменитостей не может заработать достаточно денег благодаря выступлениям рок-группы, поэтому летом берет подработку, устроившись официанткой. Анелика Варум рада тому, что ее наследница знает счет деньгам. Семья часто встречается в США, но в такие моменты родители вынуждены просить об аудиенции у родственницы, которая постоянно пропадает на репетициях, с друзьями и на учебе.