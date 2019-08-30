Эд Ширан готов написать главную тему к новому фильму о суперагенте Джеймсе Бонде

В беседе с журналистами издания Music Week менеджер Эда Ширана рассказал, что ещё около двух лет назад музыкант в Ирландии познакомился с продюсером очередной части «бондианы», которая заинтересовалась сотрудничеством. В то время режиссёром «Нет времени умирать» был Дэнни Бойл, с которым Ширан уже работал, поэтому вопрос с созданием главной темы к киноленте был практически решён. Через время Бойла заменил Кэри Фукунага, и переговоры прекратились.По словам Кэмпа, несмотря ни на что, Эд Ширан всё так же открыт для диалога и готов приступить к написанию музыки. Ежедневно певец ждёт новостей от продюсеров фильма о Джеймсе Бонде, надеясь стать вскоре частью команды. Кстати, премьера киноленты с Дэниелом Крейгом в роли Бонда запланировано должна состояться в начале апреля будущего года.