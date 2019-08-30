Меган Маркл украсила комнату маленького Арчи портретами принцессы Дианы





Судя по всему, герцоги Сассекские действительно хотят привить своему маленькому сыну любовь к бабушке, погибшей 22 года тому назад. Несмотря на то, что первенцу королевской четы нет еще и четырех месяцев, Меган Маркл уже украсила его детскую комнату несколькими портретами легендарной принцессы Дианы. Впрочем, остальное пространство семейного поместья тоже не лишено портретов Леди Ди.Общественность уверена, что принцесса Диана непременно одобрила бы брачный выбор своего сына Гарри. Его супруга ратует за права женщин, заботится доступностью медицины и образования, занимается благотворительностью. Более того, герцогиня Сассекская имеет смешанное происхождение, ее отец был белым, а мать – темнокожей. Она всегда оставалась заинтересованной проблемами стран Африки, впрочем, как и ее супруг.