Apple разрешит ремонтировать iPhone всем желающим





О запуске новой программы по негарантийному ремонту техники Apple компания объявила накануне, 29 августа. Пока эта программа работает только на территории Соединенных Штатах, однако в будущем ее действие планируют расширить и на другие страны. Присоединиться к участию в ней смогут частные независимые мастерские, в штате которых есть хотя бы один сотрудник, прошедший соответствующую сертификацию Apple. При этом, прохождение сертификации, равно как и подача заявки на участие в самой программе, являются бесплатными.Все сервисные центры, которые станут участниками новой программы, получат полный доступ к фирменным деталям и компонентам, соответствующим инструментам, инструкциям и справочным материалам, а также получат возможность проходить обучение. Цены на всю эту продукцию для них станут такими же, как и для авторизованных поставщиков услуг компании из Купертино.