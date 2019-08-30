Apple разрешит ремонтировать iPhone всем желающим
Независимые и частные мастерские по ремонту смартфонов в ближайшем будущем получат доступ к полному набору фирменных инструментов, деталей и справочных материалов от Apple. Ранее таким доступом обладали лишь авторизованные партнеры Apple. Иными словами, компания разрешит ремонтировать iPhone, iPad и другие свои устройства всем желающим.
О запуске новой программы по негарантийному ремонту техники Apple компания объявила накануне, 29 августа. Пока эта программа работает только на территории Соединенных Штатах, однако в будущем ее действие планируют расширить и на другие страны. Присоединиться к участию в ней смогут частные независимые мастерские, в штате которых есть хотя бы один сотрудник, прошедший соответствующую сертификацию Apple. При этом, прохождение сертификации, равно как и подача заявки на участие в самой программе, являются бесплатными.
Все сервисные центры, которые станут участниками новой программы, получат полный доступ к фирменным деталям и компонентам, соответствующим инструментам, инструкциям и справочным материалам, а также получат возможность проходить обучение. Цены на всю эту продукцию для них станут такими же, как и для авторизованных поставщиков услуг компании из Купертино.
О запуске новой программы по негарантийному ремонту техники Apple компания объявила накануне, 29 августа. Пока эта программа работает только на территории Соединенных Штатах, однако в будущем ее действие планируют расширить и на другие страны. Присоединиться к участию в ней смогут частные независимые мастерские, в штате которых есть хотя бы один сотрудник, прошедший соответствующую сертификацию Apple. При этом, прохождение сертификации, равно как и подача заявки на участие в самой программе, являются бесплатными.
Все сервисные центры, которые станут участниками новой программы, получат полный доступ к фирменным деталям и компонентам, соответствующим инструментам, инструкциям и справочным материалам, а также получат возможность проходить обучение. Цены на всю эту продукцию для них станут такими же, как и для авторизованных поставщиков услуг компании из Купертино.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:32