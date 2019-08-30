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Жительница Нидерландов для мытья головы вместо шампуня использовала дождевую воду на протяжении трех лет

Жительница Нидерландов почти на три года отказалась от использования шампуня, вместо него для мытья головы применяя дождевую воду и яблочный уксус. В результате ей удалось улучшить состояние волос, повреждённых средствами с химическими составляющими.
Жительница Нидерландов для мытья головы вместо шампуня использовала дождевую воду на протяжении трех лет

С детских лет жительница Нидерландов гордилась длинными и густыми волосами, за которыми тщательно ухаживала, моя голову шампунем не реже трёх раз в неделю. Уже после 20 лет она начала замечать некоторые проблемы, в частности, локоны начали терять блеск и упругость. Поэтому девушка приняла решение сократить количество процедур мытья волос до одного раза в 6-7 дней, что дало лишь небольшой положительный эффект.

Около трёх лет назад жительница Нидерландов решила попробовать новый метод, согласно которому люди не пользуются «химическими» шампунями, моя волосы только натуральными средствами. Девушка регулярно начала использовать чистую дождевую воду, а для ополаскивания – яблочный уксус. Уже через полгода появился видимый эффект – волосы стали снова густыми и больше вьются, что, как заметила голландка, оценил её молодой человек, также впоследствии отказавшийся от шампуней в пользу «экологических» средств.

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Общество
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 07:59

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