Звезда "Человека-амфибии" Владимир Коренев признался, что не жалеет о ранней женитьбе





Владимира Коренева покорила его будущая жена тем, что являлась девушкой из провинции и первой решила, что нужно жениться, сразу же предложив актеру брак. В программе “Судьба человека” артист отметил, что ранний брак удержал его от многочисленных романов, поскольку для него любовь — это постоянный страх потери. После роли в фильме “Человек-амфибия” артист стал кумиром миллионов, а его супруга долгое время опасалась, что у него появится другая женщина. Как отметила Алевтина Константинова, она страдала из-за кошмаров, в которых ее мужа уводят, а она не может даже к нему подойти.Пара воспитала единственного сына, но, как признался Коренев, они всегда хотели дочь. Большую семью создать не удалось, поскольку оба актера были заняты на работе. Сейчас у звезды есть правнук, в котором артист видит свое продолжение.