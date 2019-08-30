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ГАЗ хотел выпускать полноприводного конкурента для BMW и Mercedes-Benz

Компания ГАЗ в конце 80-х хотела выпускать полноприводного конкурента для ведущих зарубежных автомобилей. Советские инженеры и дизайнеры опирались на опыт BMW и Mercedes-Benz, поэтому их воображение никто не ограничивал.
ГАЗ хотел выпускать полноприводного конкурента для BMW и Mercedes-Benz

Автомобильная промышленность СССР всегда уступала своим западным аналогам в вопросах внешнего вида и удобства для пассажира, но многих производителей такая ситуация не устраивала. Так, в конце 80-х ГАЗ разработал проект автомобиля ГАЗ-3105. Он представлял собой некий гибрид немецкого автопрома – BMW, Mercedes-Benz и Audi. Под его капотом скрывался двигатель V8, работающий вместе с 5-ступенчатой механикой. Главная особенность модели – полноценный полный привод.

Полноприводный конкурент для BMW и Mercedes-Benz должен был иметь не только удовлетворительные ходовые характеристики, но и соответствующий внешний вид. Корпус получил плавные линии и смелое конструкторское решение – небольшие стекла на дверях, расположенные под основными. Это позволяло сделать автомобиль более открытым и стильным, но позже от них оказались из-за конструкторской сложности.

ГАЗ-3105 имел климат-контроль, электронное управление, регулировку рулевой колонки и сидений, подогрев последних, звуковую систему с 6 колонками и гидроусилитель руля. Конкурент для BMW и Mercedes-Benz не дошел до серийного производства из-за развала СССР и высокой цены, она составляла 80 тысяч долларов.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:49

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