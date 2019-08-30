В усадьбе «Захарово» благодаря девелоперской группе «Сити-XXI век» прошел фестиваль «Традиция»





Всего фестиваль посетили 15 тысяч человек. Десять площадок приняли свыше 60 событий. Играли фольклорные и классические, рок- и рэп-композиции. Прошли поэтические чтения, авторские лекции и дискуссии. Для детей организовали игры, работали ярмарки и фудкорты. В числе именитых гостей фестиваля «Традиция» были кинокритик и киновед Михаил Трофименков, заслуженная артистка России Ольга Кабо, народный артист России Валерий Баринов, писатель, публицист и политик Герман Садулаев и пр.Как рассказала директор департамента коммуникаций «Сити-XXI век» Анна Швидунова, девелоперская группа оказывает поддержку проведению «Традиции» уже третий год. Фестиваль неуклонно расширяет свои горизонты и аудиторию, при этом не теряя своей семейственности. Такие проекты, как «Традиция», помогают «Сити-XXI век» находить единомышленников, — сообщила представитель девелоперской группы.