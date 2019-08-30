Дизайнер Сергей Сапонов считает квартиру Бари Алибасова "кошмаром эпилептика"
Дизайнер Сергей Сапонов решил дать оценку стилю квартиры известного шоумена Бари Алибасова, озвучив вердикт. Эксперт считает, что такая обстановка наверняка бы вызвала интерес со стороны психиатров.
В интервью порталу “Дни. ру” специалист отметил, что квартира Бари Алибасова абсолютно безвкусно оформлена, а также выделяется броским и экспрессивным дизайном. Специалист заявил, что психолог может задать жильцу пару вопросов, если увидит фотографии этого дома. Речь идет о квартире в Мерзляковском переулке, чья суммарная площадь достигает около 220 кв. м. Эксперт пророчит трудности при продаже этой квартиры, отметив, что, возможно, придется заплатить, чтобы товар забрали.
Критику вызвали черно-белое напольное покрытие, ярко-красная стена в гостиной, наличие шкуры зебры, кресла красного цвета и большое зеркало в спальне. В итоге Сапонов назвал недвижимость шоумена “ужасом эпилептика”, желая Алибасову здоровья как в моральном, так и физическом плане.
В интервью порталу “Дни. ру” специалист отметил, что квартира Бари Алибасова абсолютно безвкусно оформлена, а также выделяется броским и экспрессивным дизайном. Специалист заявил, что психолог может задать жильцу пару вопросов, если увидит фотографии этого дома. Речь идет о квартире в Мерзляковском переулке, чья суммарная площадь достигает около 220 кв. м. Эксперт пророчит трудности при продаже этой квартиры, отметив, что, возможно, придется заплатить, чтобы товар забрали.
Критику вызвали черно-белое напольное покрытие, ярко-красная стена в гостиной, наличие шкуры зебры, кресла красного цвета и большое зеркало в спальне. В итоге Сапонов назвал недвижимость шоумена “ужасом эпилептика”, желая Алибасову здоровья как в моральном, так и физическом плане.