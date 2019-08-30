Дизайнер Сергей Сапонов считает квартиру Бари Алибасова "кошмаром эпилептика"

В интервью порталу “Дни. ру” специалист отметил, что квартира Бари Алибасова абсолютно безвкусно оформлена, а также выделяется броским и экспрессивным дизайном. Специалист заявил, что психолог может задать жильцу пару вопросов, если увидит фотографии этого дома. Речь идет о квартире в Мерзляковском переулке, чья суммарная площадь достигает около 220 кв. м. Эксперт пророчит трудности при продаже этой квартиры, отметив, что, возможно, придется заплатить, чтобы товар забрали.Критику вызвали черно-белое напольное покрытие, ярко-красная стена в гостиной, наличие шкуры зебры, кресла красного цвета и большое зеркало в спальне. В итоге Сапонов назвал недвижимость шоумена “ужасом эпилептика”, желая Алибасову здоровья как в моральном, так и физическом плане.