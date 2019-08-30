Игравший Илью Полежайкина в «Папиных дочках» Михаил Казаков похудел на 30 килограммов благодаря интенсивной ходьбе

Михаил Казаков с 14 лет снимался в киножурнале «Ералаш», сыграв более чем в 20 эпизодах. В 2007 году молодой актёр получил предложение поработать в команде «Папиных дочек», принёсших ему наибольшую популярность. Многим зрителям нравился «добродушный толстяк» Илья Полежайкин, а по некоторой информации, именно ради этой роли Казаков и поправился до 100 килограммов. По окончании съёмок артист начал интенсивно худеть, делясь успехами с подписчиками в Instagram.По словам Ильи Новикова, исполняющего обязанности концертного директора Михаила Казакова, похудеть артисту удалось с помощью ходьбы на «приличные» расстояния. Иногда он преодолевал до 15 км ежедневно, что помогло не только сбросить лишний вес, но и укрепить здоровье. Теперь 31-летний артист весит около 70 килограммов, постоянно поддерживая достигнутый результат.