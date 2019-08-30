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В России создают серию электрических пассажирских судов

В России создают новую серию пассажирских судов, включая скоростные. Первый из них – это речной теплоход «Ситивольт» и скоростной катамаран «Экокрузер», они оба работают на электрических силовых установках.
В России создают серию электрических пассажирских судов

Разработкой серии пассажирских судов занимается предприятие «НПК Морсвязьавтоматика». Адриан Правдин, являющийся его директором, заявил, что речь о двух видах кораблей. Первый является однопалубным монокорпусным речным теплоходом типа «Фонтанка», получившим имя «Ситивольт». Второй представляет собой скоростной катамаран класса река-море и называется «Экокрузер». Последний станет прямым конкурентом судами на подводных крыльях: «Метеор» и «Комета». Сейчас «Ситивольт» проходит стадию проектирования, а «Экокрузер» готовится к производству.

По словам разработчиков, оба электрических пассажирских судна являются стильными, современными и комфортабельными, они соединяют в себе привлекательный внешний вид и функциональность. Их салон может быть переформатирован под рестораны, площадку для танцев, кинотеатр, переговорную комнату.

Длина «Ситивольта» составляет 19 метров, он может разместить на себе 60 человек и двигаться со скоростью 8 узлов или 15 км/ч. Стоимость этого электрического пассажирского судна – 50 млн рублей. «Экокрузер» имеет длину 130 метров и способен разместить до 200 человек. Судно развивает скорость 20 узлов или 40 км/ч, его цена – 220 млн рублей.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:32

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