Звезда нового фильма Тарантино Маргарет Куэлли подтвердила, что встречается с Питом Дэвидсоном





Стоит отметить, что Дэвидсон, прежде всего, прославился благодаря своей личной жизни. В своё время он был помолвлен с исполнительницей Арианой Гранде, затем у него начались отношения с Кейт Бекинсейл, которая старше его почти на 20 лет. Некоторые эксперты и вовсе назвали 26-летнего актера одним из главных ловеласов Голливуда.Отношения Маргарет Куэлли и Пита Дэвидсона продолжаются уже с начала 2019 года, отмечают инсайдеры. На данный момент неизвестно, каким образом познакомились знаменитости.