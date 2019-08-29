Педиатры дали родителям советы по подготовке детей к школе





Как утверждают врачи, важнейшей задачей при подготовке ребенка к началу нового учебного года является восстановление правильного режима дня. С этой целью следует заранее начать устанавливать время будильника на те часы, в которые юному школьнику придется вставать перед походом в класс. А вот для того, чтобы дети лучше высыпались перед занятиями, родителям следует ограничить их общение с телевизором, компьютерами, смартфонами и планшетами.Что касается питания, то в этом случае рекомендуется отдать предпочтение пяти приемам пищи в течение дня с учетом принципов средиземноморской диеты. А для того, чтобы восстановить у ребенка частично утраченные за лето навыки письма и чтения, родителям лучше дополнительно позаниматься с ними в игровой форме. Наконец, утверждают опытные педиатры, перед первым сентября дети не должны видеть и чувствовать чрезмерное волнение их родителей из-за скорого возобновления повседневной учебной жизни. Напротив, для того, чтобы извлечь из этого опыта как можно больше положительных моментов, школьникам лучше переосмыслить проведенное лето.Также желательно привлекать их к выбору канцелярских принадлежностей, которыми они будут каждый день пользоваться в школе. Не лишним, считают специалисты, было бы также заранее выбрать для ребенка секцию по интересам.