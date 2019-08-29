АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали основные отличия между Redmi Note 8 и Redmi Note 8…
EUR 73.66 USD 66.41
Курс валют на 29.08.2019

Мария Порошина рассказала о воспитании младшего сына

Актриса Мария Порошина воспитывает уже пятерых детей. И если четыре ее первых наследника оказались дочерьми, то не так давно в семье появился мальчик. Об особенностях воспитания сына артистка рассказала порталу «Телепрограмма».
Мария Порошина рассказала о воспитании младшего сына

Мария Порошина не очень любит разговоры о семье, но иногда артистка все же может разоткровенничаться. Не так давно она рассказала о том, как справляется с воспитанием маленького сына Андрея после того, как все время управлялась исключительно с дочерьми. Мальчика она называет спокойным, тихим и рассудительным. Однако, подчеркивает знаменитость, это до определенного времени, поскольку уже сейчас он начинает проявлять характер и дает понять другим членам семьи, когда ему что-либо не нравится. Сейчас сыну актрисы 7 месяцев.

По словам кинозвезды, она и сама учится у своего семимесячного ребенка. К примеру, за время воспитания мальчика актриса почерпнула у малыша умение быть спокойной. Во всем остальном, признается Мария Порошина, она пока еще не привыкла общаться с маленьким Андреем, ведь к сыну нужен совсем другой подход.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:48

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Педиатры дали родителям советы по подготовке детей к…
Мария Порошина рассказала о воспитании младшего…
Во Франции в погребальной пирамиде нашли загадочный скелет древнего…
Анне Седоковой не удалось устроить сына в государственный…
Найдена молекула, помогающая бороться с раком яичников и молочной…
Бывшая жена Романа Абрамовича показала помолвочное…
Психолог рассказала, как властность отражается на интимных…
Брэд Питт показал татуировку в честь бывшей жены Анджелины…
В России выпущен 2-тысячный кроссовер Haval…
Наргиз обвинила Ольгу Серябкину в разрыве с…
Эксперты создали робота-червя для лечения…
Ольга Бузова отреагировала на идею премьер-министра Максима Акимова привлечь ее к пропаганде безопасности на…
Врач-диетолог рассказала о вредном влиянии колбас и сосисок на здоровье…
Наргиз прокомментировала слова гадалки о своей…
Сенатор рассказал о будущем заочного обучения в…
Звезда «Дома-2» Виктор Литвинов о связи с Машей Кохно: «Мы взрослые…
Эксперт считает, что россиян не переведут на 12-часовую рабочую…
Андрей Разин вступился за Филиппа Киркорова после скандала на «Новой…
Российские вооружения обеспечивают африканским странам независимость от…
Историк моды Александр Васильев оценил наряды актрисы Екатерины…
В китайской провинции мальчик с пиявкой в горле десять дней откашливал…
Роза Сябитова посоветовала неверным женам помалкивать о своих…
На рынке России увеличились продажи шоколада и…
"Ни на кого не надеяться": Сергей Лазарев рассказал о…
Названы характеристики бюджетного смартфона Moto G8…
Звезда «Дома-2» Рустам Солнцев назвал певицу Ани Лорак женщиной недалекого…
Илон Маск поделился планами первого орбитального полета корабля…
Звезда «Дома-2» Мария Кохно уверена, что место Ольги Рапунцель уже давно заняла ее младшая сестра Алена…
Психологи объяснили, почему женщины считают всех мужчин…
Звезда «Дома-2» Виктор Литвинов «отомстил» Татьяне Мусульбес, рассказав все о ее…
Пирамиды Кольского полуострова оказались старее…
Поклонники считают, что дочь участницы проекта "Дом-2" Ольги Рапунцель Василиса нуждается в лечении и…
Mercedes представила заряженный кроссовер AMG GLB…
Виталине Цымбалюк-Романовской приписывают тайную…
Участница проекта "Дом-2" Милена Безбородова опубликовала первое фото после увеличения…
Эксперты назвали основные отличия между Redmi Note 8 и Redmi Note 8…
"Новая волна-2019": Громкие премьеры и скандалы песенного…
В Сети обсуждают вредные привычки звезды «Дома-2» Алены Савкиной и ее нового…
Мария Скорницкая рассказала о покойном Александре Числове, назвав его "трогательным и…
Флагман Sony Xperia 1 провалил тест камеры…
Просмотреть все новости