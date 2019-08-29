Мария Порошина рассказала о воспитании младшего сына





Мария Порошина не очень любит разговоры о семье, но иногда артистка все же может разоткровенничаться. Не так давно она рассказала о том, как справляется с воспитанием маленького сына Андрея после того, как все время управлялась исключительно с дочерьми. Мальчика она называет спокойным, тихим и рассудительным. Однако, подчеркивает знаменитость, это до определенного времени, поскольку уже сейчас он начинает проявлять характер и дает понять другим членам семьи, когда ему что-либо не нравится. Сейчас сыну актрисы 7 месяцев.По словам кинозвезды, она и сама учится у своего семимесячного ребенка. К примеру, за время воспитания мальчика актриса почерпнула у малыша умение быть спокойной. Во всем остальном, признается Мария Порошина, она пока еще не привыкла общаться с маленьким Андреем, ведь к сыну нужен совсем другой подход.