Во Франции в погребальной пирамиде нашли загадочный скелет древнего человека





После этой находки работы временно приостановили и вызвали на место специалистов местного института археологических исследований. Прибывшие эксперты установили, что каменная пирамида, которую обнаружили рабочие, была построена примерно 6 тысяч лет тому назад. Также озвучена версия о том, что найденные внутри останки человека были захоронены в деревянном гробу. Вокруг усопшего древнего человека не было найдено никаких предметов, по которым можно было бы установить его возраст. Ученые допускают, что располагавшиеся в пирамиде артефакты могли быть перемещены в разные периоды времени.Пока версия экспертов гласит о том, что останки могли принадлежать персоне с высоким положением в обществе, чем и объясняется столь сложное погребальное строение. Только по предварительным оценкам для строительства этой пирамиды потребовалось не менее 30 тонн камней, некоторые из них строители того времени выложили в форме подковы. Исследователи также не исключают, что эти монолиты могли иметь духовное или религиозное значение и могли быть позднее частично разрушены другой цивилизацией с иными взглядами на жизнь.