Анне Седоковой не удалось устроить сына в государственный детсад
Известная российская певица Анна Седокова воспитывает троих детей. У звезды есть две старшие дочери Моника и Алина, а также младший сын Гектор, которому всего два года и четыре месяца. Накануне звезда пожаловалась, что ей так и не удалось устроить ребенка в государственный детский сад.
Весной этого года Седокова приняла решение отдать малыша в частный детский сад, где Гектор довольно хорошо адаптировался. Но позднее певица решила подыскать для своего сына государственное дошкольное учреждение. Артистка была сильно удивлена, когда узнала, что многим родителям приходится годами ждать, чтобы пристроить своих детей в бюджетные детские сады.
«Сегодня побывала в государственном садике. Большой, новый, прямо возле дома. Да и цена в сравнении с той, что мы платили за наш сад, скромная. И очень красиво», - делится первыми приятными впечатлениями знаменитость. А вот далее Седокову ожидало разочарование. Артистка отмечает, что во время этого визита ей сказали, что очередь в такие детские сады на два года. Как признается Анна Седокова, на вопрос о том, как ускорить этот процесс, в администрации учреждения ей смогли предложить лишь обратиться к министру.
Весной этого года Седокова приняла решение отдать малыша в частный детский сад, где Гектор довольно хорошо адаптировался. Но позднее певица решила подыскать для своего сына государственное дошкольное учреждение. Артистка была сильно удивлена, когда узнала, что многим родителям приходится годами ждать, чтобы пристроить своих детей в бюджетные детские сады.
«Сегодня побывала в государственном садике. Большой, новый, прямо возле дома. Да и цена в сравнении с той, что мы платили за наш сад, скромная. И очень красиво», - делится первыми приятными впечатлениями знаменитость. А вот далее Седокову ожидало разочарование. Артистка отмечает, что во время этого визита ей сказали, что очередь в такие детские сады на два года. Как признается Анна Седокова, на вопрос о том, как ускорить этот процесс, в администрации учреждения ей смогли предложить лишь обратиться к министру.