Анне Седоковой не удалось устроить сына в государственный детсад

Весной этого года Седокова приняла решение отдать малыша в частный детский сад, где Гектор довольно хорошо адаптировался. Но позднее певица решила подыскать для своего сына государственное дошкольное учреждение. Артистка была сильно удивлена, когда узнала, что многим родителям приходится годами ждать, чтобы пристроить своих детей в бюджетные детские сады., - делится первыми приятными впечатлениями знаменитость. А вот далее Седокову ожидало разочарование. Артистка отмечает, что во время этого визита ей сказали, что очередь в такие детские сады на два года. Как признается Анна Седокова, на вопрос о том, как ускорить этот процесс, в администрации учреждения ей смогли предложить лишь обратиться к министру.