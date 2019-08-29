Медики назвали 5 нездоровых причин кашля помимо простуды
Врачи рассказали о самых главных нездоровых причинах кашля, возникающие помимо обычной простуды. В некоторых случаях человек попросту может поперхнуться, однако иногда это может свидетельствовать о наличии опасного недуга.
Во-первых, кашель может свидетельствовать о забросе в пищевод перевариваемой пищи, которая находится в желудке, в более редких случаях и вовсе возникает изжога. При сухом кашле и после сильной эмоциональной нагрузки может случиться сердечная недостаточность, отметили медики. При наличии глистов в организме, как правило, сопровождается неприятными ощущениями за грудиной при вдохе: человек изредка покашливает.
Невроз вызывает кашель тревожного ожидания, усиливающийся, если человек начинает волноваться. Последняя причина необычного кашля - наличие серных пробок в ушах, когда раздражается слуховой проход.
Во-первых, кашель может свидетельствовать о забросе в пищевод перевариваемой пищи, которая находится в желудке, в более редких случаях и вовсе возникает изжога. При сухом кашле и после сильной эмоциональной нагрузки может случиться сердечная недостаточность, отметили медики. При наличии глистов в организме, как правило, сопровождается неприятными ощущениями за грудиной при вдохе: человек изредка покашливает.
Невроз вызывает кашель тревожного ожидания, усиливающийся, если человек начинает волноваться. Последняя причина необычного кашля - наличие серных пробок в ушах, когда раздражается слуховой проход.
Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:30