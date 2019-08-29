Медики назвали 5 нездоровых причин кашля помимо простуды





Во-первых, кашель может свидетельствовать о забросе в пищевод перевариваемой пищи, которая находится в желудке, в более редких случаях и вовсе возникает изжога. При сухом кашле и после сильной эмоциональной нагрузки может случиться сердечная недостаточность, отметили медики. При наличии глистов в организме, как правило, сопровождается неприятными ощущениями за грудиной при вдохе: человек изредка покашливает.Невроз вызывает кашель тревожного ожидания, усиливающийся, если человек начинает волноваться. Последняя причина необычного кашля - наличие серных пробок в ушах, когда раздражается слуховой проход.