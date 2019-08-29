Бывшая жена Романа Абрамовича показала помолвочное кольцо





После развода с мужем-миллиардером в 2017 году Дарья Жукова долго не скучала. В скором времени у нее завязались романтические отношения с другим обладателем многомиллиардного состояния, греческим бизнесменом Ставросом Ниархосом. Пара часто путешествует вместе, а в минувшем году они даже вместе встречали Рождество.В середине этого лета в прессу попала информация о том, что экс-жена Абрамовича готовится выйти замуж за нового ухажера. Тогда источники сообщали, что избранник Жуковой даже сделал ей соответствующее предложение во время вечеринки в честь ее дня рождения в одном из клубов Нью-Йорка. Спустя какое-то время подтвердила эти слухи и сама Дарья Жукова. Как сообщает «Телепрограмма», девушка во время отдыха с подругами показала помолвочное кольцо.