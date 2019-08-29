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Бывшая жена Романа Абрамовича показала помолвочное кольцо

Бывшая супруга известного российского миллиардера Романа Абрамовича Дарья Жукова сегодня является светской львицей и известной бизнес-леди. Недавно стало известно о том, что она собирается замуж. Связать себя узами брака Жукова собирается с наследником крупной судостроительной компании.
Бывшая жена Романа Абрамовича показала помолвочное кольцо

После развода с мужем-миллиардером в 2017 году Дарья Жукова долго не скучала. В скором времени у нее завязались романтические отношения с другим обладателем многомиллиардного состояния, греческим бизнесменом Ставросом Ниархосом. Пара часто путешествует вместе, а в минувшем году они даже вместе встречали Рождество.

В середине этого лета в прессу попала информация о том, что экс-жена Абрамовича готовится выйти замуж за нового ухажера. Тогда источники сообщали, что избранник Жуковой даже сделал ей соответствующее предложение во время вечеринки в честь ее дня рождения в одном из клубов Нью-Йорка. Спустя какое-то время подтвердила эти слухи и сама Дарья Жукова. Как сообщает «Телепрограмма», девушка во время отдыха с подругами показала помолвочное кольцо.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:21

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