В России выпущен 2-тысячный кроссовер Haval H7





Отмечается, что производственные мощности предприятия Haval под Тулой позволяют выпускать 60 экземпляров автомобилей за смену. А результат в 2000 машин, выпущенных предприятием менее чем за три месяца эксперты считают довольно впечатляющим, особенно если принимать во внимание тот факт, что примерно такое количество автомобилей дилеры китайской марки продают в России за год.Сегодня на тульском заводе Haval выпускается только одна модель китайской марки – кроссовер Haval H7, однако в скором времени здесь также запустят производство еще двух автомобилей. На конвейер встанут новая версия рамного внедорожника Haval H9, а также кросс-купе Haval F7x.