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В России выпущен 2-тысячный кроссовер Haval H7

Еще не прошло и трех месяцев после того, как китайская компания Haval открыла свой завод в Тульской области. И вот сегодня сообщается о том, что с российского конвейера китайской марки вышел 2-тысячный кроссовер Haval H7.

Отмечается, что производственные мощности предприятия Haval под Тулой позволяют выпускать 60 экземпляров автомобилей за смену. А результат в 2000 машин, выпущенных предприятием менее чем за три месяца эксперты считают довольно впечатляющим, особенно если принимать во внимание тот факт, что примерно такое количество автомобилей дилеры китайской марки продают в России за год.

Сегодня на тульском заводе Haval выпускается только одна модель китайской марки – кроссовер Haval H7, однако в скором времени здесь также запустят производство еще двух автомобилей. На конвейер встанут новая версия рамного внедорожника Haval H9, а также кросс-купе Haval F7x.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:11

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