Брэд Питт показал татуировку в честь бывшей жены Анджелины Джоли





На красную дорожку старейшего на планете кинофестиваля актер так и не вышел. Зато незадолго до этого он все же появился в поле зрения многочисленных папарацци. Более того, за день до открытия фестиваля Брэд Питт дал прессе несколько интервью. В один из моментов актер помахал перед объективами фотокамер рукой и показал запястье, на котором впоследствии удалось разглядеть татуировку, сделанную ранее в честь его супруги Анджелины Джоли. Видимо, предположили таблоиды, актер после развода решил не сводить это изображение и оставить его на память о знаменитой супруге.Напомним, на запястье у известного голливудского актера изображены первые буквы имен не только его супруги, но и всех их детей, как родных, так и приемных. В то же время, первая буква имени Джоли «А» заметно отделена крестом от остальных букв, обозначающих имена детей.