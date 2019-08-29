Ольга Бузова отреагировала на идею премьер-министра Максима Акимова привлечь ее к пропаганде безопасности на дорогах
Исполнительница, телеведущая «Дома-2», актриса и бизнесвумен Ольга Бузова прокомментировала предложение заместителя председателя Правительства РФ Максима Акимова. Напомним, что вице-премьер накануне порекомендовал привлечь 33-летнюю экс-супругу футболиста Дмитрия Тарасова к пропаганде безопасности на русских дорогах.
Считанные часы назад Сети «взорвала» новость о том, что российский политик Максим Акимов предложил поющей телеведущей Ольге Бузовой взять на себя популяризацию безопасности на дорогах РФ. По мнению вице-премьера, так как на профиль звезды «Дома-2» в Instagram подписано больше 16,3 миллионов пользователей, она сможет «достучаться» до молоденьких мамочек.
Более того, Акимов назвал Бузову патриотичным человеком, а также лидером общественного мнения. Стоит отметить, что Ольга не заставила себя долго ждать с ответом.
Бузова заявила, что заместитель председателя Правительства России все правильно сказал.
Также Бузова подметила, что действительно в современном мире большинство людей практически все свое свободное время проводят в соцсети, где прислушиваются к соображениям своих «любимых» блогеров.
К слову, Ольга заверила, что всегда и с огромным удовольствием будет поддерживать социальные спецпроекты и именно поэтому в последнее время в ее микроблоге начали появляться посты по темам, которые волнуют общественность, пишет «riafan».
Считанные часы назад Сети «взорвала» новость о том, что российский политик Максим Акимов предложил поющей телеведущей Ольге Бузовой взять на себя популяризацию безопасности на дорогах РФ. По мнению вице-премьера, так как на профиль звезды «Дома-2» в Instagram подписано больше 16,3 миллионов пользователей, она сможет «достучаться» до молоденьких мамочек.
Более того, Акимов назвал Бузову патриотичным человеком, а также лидером общественного мнения. Стоит отметить, что Ольга не заставила себя долго ждать с ответом.
Бузова заявила, что заместитель председателя Правительства России все правильно сказал.
«Сейчас время, когда уже бессмысленно выпускать брошюры и методички, современное поколение не смотрит это все», - подчеркнула Оля.
Также Бузова подметила, что действительно в современном мире большинство людей практически все свое свободное время проводят в соцсети, где прислушиваются к соображениям своих «любимых» блогеров.
К слову, Ольга заверила, что всегда и с огромным удовольствием будет поддерживать социальные спецпроекты и именно поэтому в последнее время в ее микроблоге начали появляться посты по темам, которые волнуют общественность, пишет «riafan».