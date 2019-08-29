Наргиз обвинила Ольгу Серябкину в разрыве с Фадеевым





О своих непростых отношениях с теперь уже бывшим продюсером Наргиз рассказала в интервью с блогером Ириной Шихман. Как рассказала артистка, продюсерский центр Фадеева практически не помогал ей в организации концертов, при этом всю ответственность за недоплату гонораров и другие проблемы продюсер часто перекладывал на генерального директора своего продюсерского центра Ольгу Серябкину.По словам певицы, с тех пор она поняла, что в центре MALFA «всем рулит совсем не максим Фадеев, а совсем другой человек». В связи с этим Наргиз выразила уверенность, что именно действия Серябкиной стали причиной ухода из лейбла Фадеева таких известных артистов, как Кристина Кошелева, Юлия Савичева и других.