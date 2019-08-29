Звезда «Дома-2» Виктор Литвинов о связи с Машей Кохно: «Мы взрослые люди»
Бывший участник проекта «Дом-2» Виктор Литвинов рассказал о связи со своей коллегой по съемочной площадке Марией Кохно. Дело в том, что в социальных сетях появилась информация о том, что еще законного мужа Татьяны Мусульбес связывает с экс-пассией Дмитрия Дмитренко нечто большее, нежели просто дружеские отношения.
Считанные часы назад Виктора Литвинова и Марию Кохно заподозрили в любовной связи. Фолловеры задали супругу Татьяны Мусульбес прямой вопрос о «волшебстве» с длинноволосой блондинкой на празднике Алексея Купина и Майи Донцовой, однако 29-летний парень отказался давать на него ответ.
В беседе с «проектными» журналистами Кохно заявила, что к Литвинову относится очень хорошо и считает его роскошным мужчиной. Правда, Мария добавила, что не встречается с Виктором, поэтому не понимает, с чего интернет-пользователи сделали такой вывод.
Нужно сказать, что «Dom2life» связался с Литвиновым, чтобы все разузнать из первых уст. В разговоре Виктор подметил, что Кохно действительно ему очень симпатична, однако о романе пока не идет речи.
По словам Литвинова, они с Кохно были заочно знакомы уже давно, однако в одной компании никогда не проводили время. Только перед бракосочетанием Купина и Донцовой Виктору и Марии удалось познакомиться.
Вот только сейчас Литвинов не готов к новым романам, ведь занят собой и своим бизнесом.
Считанные часы назад Виктора Литвинова и Марию Кохно заподозрили в любовной связи. Фолловеры задали супругу Татьяны Мусульбес прямой вопрос о «волшебстве» с длинноволосой блондинкой на празднике Алексея Купина и Майи Донцовой, однако 29-летний парень отказался давать на него ответ.
В беседе с «проектными» журналистами Кохно заявила, что к Литвинову относится очень хорошо и считает его роскошным мужчиной. Правда, Мария добавила, что не встречается с Виктором, поэтому не понимает, с чего интернет-пользователи сделали такой вывод.
Нужно сказать, что «Dom2life» связался с Литвиновым, чтобы все разузнать из первых уст. В разговоре Виктор подметил, что Кохно действительно ему очень симпатична, однако о романе пока не идет речи.
По словам Литвинова, они с Кохно были заочно знакомы уже давно, однако в одной компании никогда не проводили время. Только перед бракосочетанием Купина и Донцовой Виктору и Марии удалось познакомиться.
«Мне с ней весело и интересно было. Я считаю, что Мария очень красивая и достойная девушка. Мы взрослые люди и можем нравиться друг другу», - подчеркнул экс-участник «Дома-2».
Вот только сейчас Литвинов не готов к новым романам, ведь занят собой и своим бизнесом.