АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали основные отличия между Redmi Note 8 и Redmi Note 8…
EUR 73.66 USD 66.41
Курс валют на 29.08.2019

Звезда «Дома-2» Виктор Литвинов о связи с Машей Кохно: «Мы взрослые люди»

Бывший участник проекта «Дом-2» Виктор Литвинов рассказал о связи со своей коллегой по съемочной площадке Марией Кохно. Дело в том, что в социальных сетях появилась информация о том, что еще законного мужа Татьяны Мусульбес связывает с экс-пассией Дмитрия Дмитренко нечто большее, нежели просто дружеские отношения.
Звезда «Дома-2» Виктор Литвинов о связи с Машей Кохно: «Мы взрослые люди»

Считанные часы назад Виктора Литвинова и Марию Кохно заподозрили в любовной связи. Фолловеры задали супругу Татьяны Мусульбес прямой вопрос о «волшебстве» с длинноволосой блондинкой на празднике Алексея Купина и Майи Донцовой, однако 29-летний парень отказался давать на него ответ.

В беседе с «проектными» журналистами Кохно заявила, что к Литвинову относится очень хорошо и считает его роскошным мужчиной. Правда, Мария добавила, что не встречается с Виктором, поэтому не понимает, с чего интернет-пользователи сделали такой вывод.

Нужно сказать, что «Dom2life» связался с Литвиновым, чтобы все разузнать из первых уст. В разговоре Виктор подметил, что Кохно действительно ему очень симпатична, однако о романе пока не идет речи.

По словам Литвинова, они с Кохно были заочно знакомы уже давно, однако в одной компании никогда не проводили время. Только перед бракосочетанием Купина и Донцовой Виктору и Марии удалось познакомиться.

«Мне с ней весело и интересно было. Я считаю, что Мария очень красивая и достойная девушка. Мы взрослые люди и можем нравиться друг другу», - подчеркнул экс-участник «Дома-2».

Вот только сейчас Литвинов не готов к новым романам, ведь занят собой и своим бизнесом.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:20

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Наргиз прокомментировала слова гадалки о своей…
Сенатор рассказал о будущем заочного обучения в…
Звезда «Дома-2» Виктор Литвинов о связи с Машей Кохно: «Мы взрослые…
Эксперт считает, что россиян не переведут на 12-часовую рабочую…
Андрей Разин вступился за Филиппа Киркорова после скандала на «Новой…
Российские вооружения обеспечивают африканским странам независимость от…
Историк моды Александр Васильев оценил наряды актрисы Екатерины…
В китайской провинции мальчик с пиявкой в горле десять дней откашливал…
Роза Сябитова посоветовала неверным женам помалкивать о своих…
На рынке России увеличились продажи шоколада и…
"Ни на кого не надеяться": Сергей Лазарев рассказал о…
Названы характеристики бюджетного смартфона Moto G8…
Звезда «Дома-2» Рустам Солнцев назвал певицу Ани Лорак женщиной недалекого…
Илон Маск поделился планами первого орбитального полета корабля…
Звезда «Дома-2» Мария Кохно уверена, что место Ольги Рапунцель уже давно заняла ее младшая сестра Алена…
Психологи объяснили, почему женщины считают всех мужчин…
Звезда «Дома-2» Виктор Литвинов «отомстил» Татьяне Мусульбес, рассказав все о ее…
Пирамиды Кольского полуострова оказались старее…
Поклонники считают, что дочь участницы проекта "Дом-2" Ольги Рапунцель Василиса нуждается в лечении и…
Mercedes представила заряженный кроссовер AMG GLB…
Виталине Цымбалюк-Романовской приписывают тайную…
Участница проекта "Дом-2" Милена Безбородова опубликовала первое фото после увеличения…
Эксперты назвали основные отличия между Redmi Note 8 и Redmi Note 8…
"Новая волна-2019": Громкие премьеры и скандалы песенного…
В Сети обсуждают вредные привычки звезды «Дома-2» Алены Савкиной и ее нового…
Мария Скорницкая рассказала о покойном Александре Числове, назвав его "трогательным и…
Флагман Sony Xperia 1 провалил тест камеры…
"Многие были в шоке": Поющая звезда "Дома-2" Алиана Устиненко считает репутацию "Голоса" и Первого канала…
В Сети обсуждают «ужасные» брови звезды «Дома-2» Насти…
Впервые в РФ самолеты на МАКС-2019 напишут послание в…
Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова попыталась соблазнить Сергея Захарьяша глубоким…
Лолита объяснила свои слезы на «Новой волне»…
Москвич лишился трех миллионов рублей, доверившись лжесотруднику…
Звезду «Дома-2» Виктора Литвинова заподозрили в связи с бывшей пассией Дмитрия…
Российские школьники больше всех в мире подвержены стрессу из-за…
Звезда «Дома-2» Гоген Солнцев рассказал о борьбе за квартиру умершего…
Медицинские работники представили список распространенных заблуждений…
Агата Муцениеце прокомментировала слухи о своей третьей беременности: «У меня просто выросло…
Пес из Бангкока научился притворяться инвалидом ради…
Вице-премьер Максим Акимов предложил Ольге Бузовой пропагандировать безопасность на…
Просмотреть все новости