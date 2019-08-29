Наргиз прокомментировала слова гадалки о своей профнепригодности

Не так давно одно из российских изданий обратилось к некой гадалке по имени Саона, которая рассказала журналистам о том, что Наргиз Закирова якобы злоупотребляет спиртным и запрещенными препаратами, в связи с чем часто срывает собственные выступления. По словам ведуньи, это обстоятельство в скором времени станет причиной краха ее сценической карьеры.Возмутившись этой публикацией, артистка решила прокомментировать ее на своей страничке в социальной сети Instagram. При этом, как считает сама Наргиз, корни этой статьи могут тянуться непосредственно к продюсерскому центру Максима Фадеева MALFA, отношения с которым певица не так давно разорвала. Знаменитость также добавила: если бы у нее были вредные привычки, о которых рассказала гадалки, то она давно уже не смогла бы так много гастролировать.