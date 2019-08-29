Эксперты создали робота-червя для лечения инсультов





Для изготовления такого червя понадобились смесь никеля с титаном и смазочный гидрогель, функция которого заключается в проникновении в необходимое место без повреждений тканей. Профессор Сюаньхэ Чжао и остальные авторы разработки объяснили, что контроль над роботизированным червем будет осуществляться при помощи магнитов или даже их собственных внутренних двигателей. Его задачей станет доставка препаратов к необходимому месту мозга, а при помощи лазера он сможет очищать сосуды от любых сгустков. Такая разработка позволит медикам быстрее устранять последствия инсультов.На сегодняшний день новинка еще не тестировалась на человеке, разработчики успешно провели испытания на полосе препятствий и в модели головного мозга, сделанной в натуральную величину. В скором времени запланированы испытания на людях.