Сенатор рассказал о будущем заочного обучения в России





По мнению сенатора, серьезное недовольство заочной формой обучения, которое появилось в последнее время, выглядит вполне объяснимым. Прежде всего, эта форма не приносит отечественным вузам никаких ощутимых доходов, но дополнительная нагрузка на преподавательский состав все же ложится. Есть, по словам члена Совета Федераций, и ряд вопросов к качеству такого образования, поскольку студенты-заочники часто предоставлены сами себе.Как считает глава профильного сенатского комитета, самым логичным решением было бы полностью отказаться от заочного обучения, заменив его очно-заочной формой получения образования в вузах, при которой студенты были бы обязаны периодически посещать занятия.